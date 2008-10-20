去趋势价格震荡指标 (DPO) 看起来类似移动平均, 因为它使用同样的方法滤过了价格的方向(趋势), 它使得更容易确定循环. 指标通过在水平线上画移动平均变成水平直线的方式确定循环, 然后把价格放到旁边, 还有它们与移动平均的比例.

去趋势价格指标的计算是按照以下公式:



DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)



其中N是移动平均的周期数.





