去趋势价格震荡指标(Detrended Price Oscillator)
- 显示:
- 8290
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
去趋势价格震荡指标 (DPO) 看起来类似移动平均, 因为它使用同样的方法滤过了价格的方向(趋势), 它使得更容易确定循环. 指标通过在水平线上画移动平均变成水平直线的方式确定循环, 然后把价格放到旁边, 还有它们与移动平均的比例.
去趋势价格指标的计算是按照以下公式:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
其中N是移动平均的周期数.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8338
