Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 4
Канал Кельтнера определяет самые существенные тренды. Индикатор основан на тех же принципах, что и "конверты" и линии Боллинджера: здесь вместо процентов ("конверты") и стандартного отклонения (полосы Боллинджера) используется ATR. Верхняя линия рассчитывается как MA плюс ATR для N периодов. Нижняя линия - MA минус ATR.
Как правило, верхняя линия означает "перекупленность" рынка и большую вероятность коррекции, направленной вниз. Нижняя линия сигнализирует о "перепроданности" рынка и означает большую вероятность коррекции, направленной вверх.
