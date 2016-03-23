CodeBaseРазделы
Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 4

Канал Кельтнера определяет самые существенные тренды. Индикатор основан на тех же принципах, что и "конверты" и линии Боллинджера: здесь вместо процентов ("конверты") и стандартного отклонения (полосы Боллинджера) используется ATR. Верхняя линия рассчитывается как MA плюс ATR для N периодов. Нижняя линия - MA минус ATR.


Как правило, верхняя линия означает "перекупленность" рынка и большую вероятность коррекции, направленной вниз. Нижняя линия сигнализирует о "перепроданности" рынка и означает большую вероятность коррекции, направленной вверх.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8330

