Keltner 通道指标确定了最明显的趋势. 本指标的基础原则和包络线(Envelopes)或布林带(Bollinger bands)类似: 它使用的是平均波幅通道(ATR)而不是百分率(包络线)或者标准差(布林带). 上方的线是使用移动平均加上N周期数的平均波幅通道(ATR). 下方的线是使用移动平均减去N周期数的平均波幅通道.
作为原则, 上方的线表示市场超买, 很可能有向下的修正. 下方的线表示市场超卖, 很有可能有向上的修正.
Aroon 震荡指标
本震荡指标可以快速发现价格趋势的结束以及价格在水平区间内活动反转的开始.每日轴点(DailyPivotPoints)
DailyPivot Points 指标与其他挂在市场之后的工具不同, 它用于构成市场未来变化的情景.
High_Low (ZigZag)
High_Low (ZigZag) 指标.USDCHF/EURUSD 相互关联
USDCHF/EURUSD 相互关联指标.