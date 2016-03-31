Keltner 通道指标确定了最明显的趋势. 本指标的基础原则和包络线(Envelopes)或布林带(Bollinger bands)类似: 它使用的是平均波幅通道(ATR)而不是百分率(包络线)或者标准差(布林带). 上方的线是使用移动平均加上N周期数的平均波幅通道(ATR). 下方的线是使用移动平均减去N周期数的平均波幅通道.

作为原则, 上方的线表示市场超买, 很可能有向下的修正. 下方的线表示市场超卖, 很有可能有向上的修正.







