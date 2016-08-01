und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Keltner Channel - Indikator für den MetaTrader 4
Der Keltner-Kanal bestimmt die wichtigsten Trends. Dem Indikator liegen dieselben Prinzipien zugrunde, wie Bollinger-Envelopes ("Umschläge") und -Linien: Hier wird ATR statt der Prozente ("Envelopes") oder der Standardabweichung (Bollinger Bands) benutzt. Die obere Linie wird als MA plus ATR für N Perioden kalkuliert. Die untere Linie ist MA minus ATR.
In der Regel bezeichnet die obere Linie einen "überkauften" Market und eine hohe Wahrscheinlichkeit der nach unten gerichteten Korrektur. Die untere Linie signalisiert von einem "überverkauften" Markt und bezeichnet eine hohe Wahrscheinlichkeit der nach oben gerichteten Korrektur.
