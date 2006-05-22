Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA Каналы - индикатор для MetaTrader 4
- 11839
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Отображает уровни Фибоначи ценового канала
построеного по скользящей средней. 100% линия канала- максимальное
различие между ценой и МА.
MA Каналы
