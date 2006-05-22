CodeBaseРазделы
MA Каналы - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Opeyda
Отображает уровни Фибоначи ценового канала построеного по скользящей средней. 100% линия канала- максимальное различие между ценой и МА.

MA Каналы

