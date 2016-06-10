無料でロボットをダウンロードする方法を見る
楽観的なトレーダーは価格が青線を越えたときに市場に参入するかもしれません。
価格と黄色の線の考査はより信頼性の高い参入ポイントです。
価格は戻って着て赤線を横切ったとき、価格変動の過程でポジションを開くことができます。
価格がアクアライン間を移動している場合は参入するべきではありません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/819
