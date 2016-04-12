無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Clock v 1.3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2354
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: Jerome
お好みに合わせて出力情報のテキストの色を選択できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8075
