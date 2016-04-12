コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MTF Alligator+T3 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1189
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
制作者: forex-tsd.com ik

インディケータMTF Alligator+T3

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8063

MTF Macd_Bars MTF Macd_Bars

インジケータMTF MACD_Bars

MTF Heiken_Ashi MTF Heiken_Ashi

インディケータMTF Heiken_AshiとMTF Heiken_Ashi_[sw]。インディケータHeiken Ashiとともに動作します。

MTF_MAMy3 MTF_MAMy3

インディケータMTF_MAMy3。インディケータMAMy v.3とともに動作します。

MTF_Accumulation/distribution MTF_Accumulation/distribution

インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。