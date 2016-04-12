インディケータMTF Heiken_AshiとMTF Heiken_Ashi_[sw]。インディケータHeiken Ashiとともに動作します。

インディケータMTF_MAMy3。インディケータMAMy v.3とともに動作します。

インディケータ MTF_Accumulation/distribution。インディケータAccumulation/distributionの修正版です。