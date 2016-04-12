無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MTF_CustomCandle[HL] - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 11507
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: mankurt
インディケータMTF_CustomCandle[HL]
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8047
