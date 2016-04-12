コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Grachi Mika - MetaTrader 4のためのインディケータ

Rustamzhan Salidzhanov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
834
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
もう一つのZigZag系のインジケータです。

Rosh氏により開発されたZigzag2_R_とともによく動作します。

Grachi_Mika インジケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8050

