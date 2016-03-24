Dieser schlichte Indikator erlaubt es Anfängern MQL4 besser zu verstehen.

Ein weiterer Demarka Indikator befindet sich in der Entwicklung und arbeitet auf der Basis des Vergleichs von Maximalwerten der aktuellen Bar gegenüber den Maximalwerten der vorangegangenen Bar.

Der wichtigste Punkt bei dem Relative Vigor Index Indikator (RVI) ist, dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs.