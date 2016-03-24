Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MTF Stochastic v2.0 - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber: Christof Risch (iya)
Eine weitere Version des Stochastik Indikators. Er arbeitet mit allen Perioden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8033
Gann Hi-lo Activator SSL
Dieser schlichte Indikator erlaubt es Anfängern MQL4 besser zu verstehen.Short-Term Trends
Eine Tradingstrategie für kurzfristige Trends.
MTF_DeMarker
Ein weiterer Demarka Indikator befindet sich in der Entwicklung und arbeitet auf der Basis des Vergleichs von Maximalwerten der aktuellen Bar gegenüber den Maximalwerten der vorangegangenen Bar.Relative Vigor Index (RVI)
Der wichtigste Punkt bei dem Relative Vigor Index Indikator (RVI) ist, dass in einem Bullenmarkt der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungskurs.