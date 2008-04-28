代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MTF Stochastic v2.0 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3879
等级:
(5)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: Christof Risch (iya)

stohastic的另外一个版本。在所有时间周期都适用。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8033

Gann Hi-lo Activator SSL Gann Hi-lo Activator SSL

这个简洁质朴的指标，MQL4初学者可以掌握 。

FiboPiv_v2 FiboPiv_v2

指标 FiboPiv_v2。

MTF支撑点和阻力点 (SR) MTF支撑点和阻力点 (SR)

MTF 支撑点和阻力点 (SR) 指标。

Polarized Fractal Efficiency Polarized Fractal Efficiency

像在KAMA中一样计算分形效率， Kaufman的适应移动平均数的比率，在加上分形和任意指数移动平均数。