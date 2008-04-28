请观看如何免费下载自动交易
MTF Stochastic v2.0 - MetaTrader 4脚本
作者: Christof Risch (iya)
stohastic的另外一个版本。在所有时间周期都适用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8033
