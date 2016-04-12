コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Trendlines Day - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
7282
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者: nsi2000

インディケータ Trendlines Day


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8019

MultiTimeFrame Indicator MultiTimeFrame Indicator

This indicator help you keep 3 different timeframes on the screen to see the price action clearly on both short term and long term without switching buttons.

QQE with Alerts QQE with Alerts

インディケータQualitative Quantitative Estimationの修正版です。

FiboPiv_v2 FiboPiv_v2

インディケータFiboPiv_v2

Inout Inout

インディケータInout