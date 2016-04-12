フラクタル（英：Fractals）は、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある5つのインジケーターの内の1つです。 底と天井を発見するツールです。

中間にある最も高い高値と両端にある2本の低い高値で構成された、少なくとも5つの連続した足によって、上方のフラクタルは決定されます。逆は、中間にある最も低い安値と両端にある２本の高い安値で構成された、少なくとも５つの連続した足です。フラクタルは高値と安値を持ち、チャート上に赤い菱形と青い菱形を形成します。

Fractals

フラクタルのシグナルはアリゲーターによって振り分けられる必要があります。

言い換えれば、もしフラクタルがアリゲーターの歯よりも低ければ、買いポジションを決済するべきではありません。また、フラクタルがアリゲーターの歯よりも高ければ、売りポジションを決済するべきではありません。 アリゲーターの口の上にフラクタルのシグナルが形成された後、アリゲーターは攻撃するか直近のフラクタルのシグナルが現れるまでは、シグナルはそのままです。

インジケーターの詳細

Fractalsの詳細は「Fractals」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。