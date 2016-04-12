無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Synergy Signals [v2] - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 799
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: SwingMan
インディケータSynergy Signals [v2]. 詳細はフォーラムをご覧ください。
インディケータSynergy Signals [v2]. 詳細はフォーラムをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7981
Traders Dynamic Index
インディケータTraders Dynamic Indexは、トレーダーに市場を管理するように助けます。StochCandles
インディケータ StochCandles。ストキャスティックスをもとにして、ローソク足を別の色に染めます。
Fractals
フラクタル（英：Fractals）は、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある5つのインジケーターの内の1つです。 底と天井を発見するツールです。Pipsing_Setup_Buy_Sell
早い準備と手動での新規注文発注の為の3つのスクリプトです。