コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Delta - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
862
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
Delta.mq4 (2.18 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明

インディケータDelta

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7964

DeMarker, DeM DeMarker, DeM

デマーカー(DeM) は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。

ToR_1.20 ToR_1.20

インディケータ ToR_1.20。このインディケータは、通貨ペアの発展を表示します。

MTF Stochastic Standard MTF Stochastic Standard

インディケータMTF Stochastic Standard。1つのチャート上に4つのストキャスティックスを表示します。

MAの詳細 MAの詳細

チャート上に移動平均の種類、期間及び現在値などの移動平均に関する情報を表示します。