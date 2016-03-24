コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Supertrend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1226
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Jason Robinson (jnrtrading)

インディケータSupertrendは、「買い」と「売り」を異なった色でハイライトします。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7816

MultiStrend MultiStrend

インディケータMultiStrendインディケータSupertrendとともにだけ動作します。

Awesome Oscillator, AO Awesome Oscillator, AO

ビル・ウィリアムズによるオーサムオシレーター（英：Awesome Oscillator,AO）は、相場の動きを判断するために使用されます。

MostasHaR15 Pivot MostasHaR15 Pivot

MostasHaR15 Pivotというエキスパートアドバイザです。

Median Median

このインディケータは、価格の最大値と最小値の平均を表します。