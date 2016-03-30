コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Nextbar - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
741
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者:  Dan

エキスパートアドバイザ Nextbar




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7872

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

これは、ADXと対照的に他の原理をベースにしています。T･チャンド氏は、インディケータのベースとして13週移動平均を使用することをおすすめします。

Math System-Trader Math System-Trader

効果的な売買システムです。複雑な数学的アルゴリズムによってサポート/レジスタンスレベル、ロールバック、トレンドの転換を判断します。

Eugene Eugene

取引のために前日の高値と安値が使用されます。詳細は書きません。なんかすみません。

Daily range Daily range

デイレンジを予測します。このインディケータは、当日のサポート/レジスタンスレベルを表示します。