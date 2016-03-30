



制作者: 不明これは、ADXと対照的に他の原理をベースにしています。T･チャンド氏は、インディケータのベースとして13週移動平均を使用することをおすすめします。これは、四半期の市場体重の振る舞いを表します（3ヶ月間の就業日数が65日に等しい）。期間の短い移動平均は期間の長い移動平均の10パーセントとなります（7ぐらい丸めたもの）。T･チャンド氏は、次のインフォラインを提案します。: プラスマイナス0.3パーセント、又はプラスマイナス0.1パーセント（相場による）インジケータが上のインフォラインを超える場合、上昇トレンドが始まると仮定されます。インジケータが下のインフォラインを割る場合、下降トレンドが始まると仮定されます。RAVIが上昇し続ける場合、上昇トレンドが継続すると仮定されます。RAVIが下降し続ける場合、下降トレンドが継続すると仮定されます。インジケータがゼロライン方向に反転する場合、レンジ相場となると仮定されます。ただし、インフォラインの間の領域に入らずにインジケータが再反転する場合、トレンドが再び続けると仮定されます。これ自体は簡単ですが、 プライスオシレータ及びMACDとほぼ同じです。主な特徴は、トレンド指数としてレートが収束するまたは発散する値の指数を使用することです（MAの交差のお代わりに発散に気をつかう）。АDХインジケータを分析すると、これは平滑化が2つあることが分かります。RAVIは平滑化が1つあります。そのおかげで、RAVIはADXより感度が高いですし、ADXより早くトレンドの始まりと終わりを判断します。