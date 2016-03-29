请观看如何免费下载自动交易
作者: 未知
它是根据其它原理开发的, 而非 ADX。Chand 建议 13-周 SMA 作为指标的基准。它体现一个季度 (3 个月 = 65 交易日) 的市场群落有关价格的行为。短期均线是长期的 10%, 大约等于七。
T. Chand 推荐以下的指标信息线: 正负 0.3% 或 0.1% (依据市场)。如果指标上穿信息线, 相信这是上涨趋势的开始。同样如果指标下穿信息线, 相信这是下跌趋势的开始。趋势可认为与 RAVI 的曲线增长一样持久。下跌趋势 - 与 RAVI 的曲线回落一样持久。如果指标翻转回到零轴, 它意味着趋势结束, 且通道开始。但是如果指标未经过信息线再次翻转, 它意味着趋势恢复。
指标本身十分简单, 几乎与价格振荡器和 MACD 完全相似。不同之处在于聚合-离散率指标的用法是作为趋势指针, 关注确切的离散, 而非均线交叉。
如果我们考虑 ADX 的平滑绘制方法, 则我们可注意到指标有两种平滑。RAVI 有一种平滑。这使得指标更敏感, 且与 18-日 ADX 相比, 它对于趋势开始和结束的预警更早。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7871
