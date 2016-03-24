無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Graal-Crossmuvingi - MetaTrader 4のためのエキスパート
Adaptosctry
インディケータ Adaptosctry。インディケータFATLとともにだけ動作します。TicksInMySQL
エキスパートアドバイザ TicksInMySQL
RZI
トレンド転換パターンを表示するインジケータです。CandlesticksCW
CandlesticksBWをベースにしたインディケータです。このインディケータは、ビル・ウィリアムスが考案した通り、ローソク足を別の色に染めます。白い色と黒い色の2種類がチャートに使われます。