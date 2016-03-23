コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

取引セッションを示すインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ

Igor Kim | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
8432
評価:
(68)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アジアセッション、ヨーロッパセッション及び米国セッションの3つの取引セッションの始まりと終りを表示します。セッションは長方形として表示されます。長方形の長さが取引セッションの持続期間にあたります。長方形の幅はレンジを示します。

取引セッションを示すインディケータ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7753

TEMA TEMA

三重指数平滑化移動平均をベースにしています。

SlopeDirection_MTF SlopeDirection_MTF

スロープ取引などのように3つの画面を同時に使用したい方におすすめです。画面を重ねないために、SlopeDirection MTFをお好みの長期時間軸に設定してください。

エクイボリュームバーの作成 エクイボリュームバーの作成

もう一つの方法です。

平均ボラティリティ 平均ボラティリティ

このスクリプトは、指定された期間で平均ボラティリティを計算します。計算結果はコメントとして出力されます。