設定方法:

1) まず最初に、この説明書をお読みください。（w）

2) !初期値を設定します! (下記をご覧ください。以下の行から始まる又は終るコード・セクションを見つけます。 //+----------------------------------------------+ )

3) 外部エキスパートの使用を許可します。ツール → オプション → エキスパートアドバイザ →「外部エキスパートの使用を許可する」。

4) スクリプトをチャート上にドラッグ&ドロップします。 注意：チャートにスクリプトをつける位置は、始値（OpenPrice）を示します。インストール中に始値を変更できますが、動作を簡単に軽くするために、早々に適切なレベルで始値を設定することをおすすめします。

5) 全ての線を適切なレベルに置きます。

- Open_Price_Line (初期設定が「白」になる) - 初期値 (必須の線)

- Stop_Loss_Line (赤) - 損切りレベル (必須の線)

- Take_Profit_Line (緑色) - 利食いレベル（オプションとして）

- Expiration_Line (黄色) - 満了時間 (必須の線) (必須の線を削除できる)

- "````" - ポジションサイズ。適切な引数の値を指定する必要がある（0.1ロット～10ロットまで）

Open_PriceとStop_Lossの位置によって、注文のタイプが選択されます。：

Open_Price > Bid及びOpen_Price > Stop_Loss ⇒ 買い逆指値注文

Open_Price > Bid及びOpen_Price < Stop_Loss ⇒ 売り指値注文

Open_Price < Ask及びOpen_Price > Stop_Loss ⇒ 買い指値注文

Open_Price < Ask及びOpen_Price < Stop_Loss ⇒ 売り逆指値注文

6) 設定できたら「OK」をクリックします。



スクリプトを終了したい場合は、「キャンセル」ボタンを押すことにより、終了します。

スクリプトの変種(SendPendingOrderMiniLots)は0.01ロットで注文を出せます。









