私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
SendPendingOrder - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 896
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
設定方法:
1) まず最初に、この説明書をお読みください。（w）
2) !初期値を設定します! (下記をご覧ください。以下の行から始まる又は終るコード・セクションを見つけます。 //+----------------------------------------------+ )
3) 外部エキスパートの使用を許可します。ツール → オプション → エキスパートアドバイザ →「外部エキスパートの使用を許可する」。
4) スクリプトをチャート上にドラッグ&ドロップします。 注意：チャートにスクリプトをつける位置は、始値（OpenPrice）を示します。インストール中に始値を変更できますが、動作を簡単に軽くするために、早々に適切なレベルで始値を設定することをおすすめします。
5) 全ての線を適切なレベルに置きます。
- Open_Price_Line (初期設定が「白」になる) - 初期値 (必須の線)
- Stop_Loss_Line (赤) - 損切りレベル (必須の線)
- Take_Profit_Line (緑色) - 利食いレベル（オプションとして）
- Expiration_Line (黄色) - 満了時間 (必須の線) (必須の線を削除できる)
- "````" - ポジションサイズ。適切な引数の値を指定する必要がある（0.1ロット～10ロットまで）
Open_PriceとStop_Lossの位置によって、注文のタイプが選択されます。：
Open_Price > Bid及びOpen_Price > Stop_Loss ⇒ 買い逆指値注文
Open_Price > Bid及びOpen_Price < Stop_Loss ⇒ 売り指値注文
Open_Price < Ask及びOpen_Price > Stop_Loss ⇒ 買い指値注文
Open_Price < Ask及びOpen_Price < Stop_Loss ⇒ 売り逆指値注文
6) 設定できたら「OK」をクリックします。
スクリプトを終了したい場合は、「キャンセル」ボタンを押すことにより、終了します。
スクリプトの変種(SendPendingOrderMiniLots)は0.01ロットで注文を出せます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7747
CCIシグナルによりフィルタリングされた2本の移動平均線の交差をベースにした自動売買システムです。インディケータStochR% Super Position
StochR% Super Position：重ね合わせの原理をベースにしたインディケータの一つです。
マウスカーソルでの注文/ポジションの修正。「注文のグラフィカルな管理」シリーズの第2スクリプト。MA2CCI
2MAとCCIの交差をベースにした簡単な売買システム