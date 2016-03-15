コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EMA 6.12 - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
953
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
制作者: Coders Guru

エキスパートアドバイザEMA 6.12。インディケータMAをベースにしたエキスパートアドバイザです。

------------------------------
バックテスト：
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 日足
モデル: 全ティック


