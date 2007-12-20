CodeBaseРазделы
Советники

FarhadCrab1 - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Farhad Farshad

Советник FarhadCrab1. Имеет множество настроек. Так же использует большое количество индикаторов. Одни из них: MA, Stochastic, Macd, RSI.





