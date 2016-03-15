コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Weekly Fibo Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1341
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

履歴データに基づいてバックテストを行いながら週間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。

これらのフィボレベルはとっても強いです。

また、チャート上に現在値と現在のパーセンテージを表示します。


画像：

Waddah Attar Weekly Fibo Indicator

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7689

Waddah Attar Monthly Fibo Indicator Waddah Attar Monthly Fibo Indicator

履歴データに基づいてバックテストを行いながら月間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。これらのフィボレベルはとっても強いです。

GBP9AM GBP9AM

エキスパートアドバイザGBP9AM。英ポンド/米ドルで正確に機能します。

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

エキスパートアドバイザGet Rich or Die Trying GBP

GlamTrader GlamTrader

エキスパートアドバイザGlamTrader。インディケータLaguerreをベースにしたEAです。