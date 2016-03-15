履歴データに基づいてバックテストを行いながら週間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。

これらのフィボレベルはとっても強いです。

また、チャート上に現在値と現在のパーセンテージを表示します。



画像：

Waddah Attar Weekly Fibo Indicator

