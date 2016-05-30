基于两个指标(ADX 和 Momentum)并有内建优化器的EA交易。基于优化的结果，它会选择最佳的指标周期数以及交易方向或者不进行交易。

Farhad EA 交易。它有许多设置。它也使用了指标: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.

FarhadCrab1 EA。它有许多设置。它也使用了大量的指标，它们中的一些: MA, Stochastic, Macd, RSI.

来自2007年自动交易锦标赛的EA交易。当价格穿过周期数为590的移动平均线时进行买入/卖出。