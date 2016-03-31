私たちのファンページに参加してください
Average Directional Movement Index, ADX - MetaTrader 4のためのインディケータ
Average Directional Movement Index (ADX)はトレンドの強さを見るための指標です。
J.W.ワイルダー氏の著書 "テクニカル取引システムの新たな概念" で紹介されたテクニカル指標です。
Average Directional Movement Index, ADX
一番シンプルな方法は、期間14の+DIと期間14の-DIを比較する方法です比較するためには、片方をインジケーターチャートにセットし、もう片方をそのすぐ上にセットするか、もしくは、-DIから+DIを直接引きます。W. ワイルダー氏は+DIが-DIを上に抜けたときに買い、-DIが+DIを上に抜けた時に売ることを推奨しています。
このような一般的な手法に加えて、W.ワイルダー氏は極値点による方法を推奨しています。これは、シグナルのダマシを減らし、取引回数を増やすために利用されます。極値点の原理によると、"極値点"は+DIと-DIがお互いにクロスした際に発生します。+DIが-DIよりも高い場合、その後クロスするときのその日の高値がそのポイントになります。+DIが-DIよりも低い場合、その後クロスするときのその日の安値がそのポイントになります。
極値点はマーケットがエントリーレベルになったときに使われます。そのため、買いシグナルの後（+DIが-DIの上）、価格が極値点を超えるまで待ってから買わなくてはなりません。しかし、もし価格が極値点を超えなかった場合は売りポジションを持った方が賢明です。
計算:
ここで:
- N — 計算に利用する期間;
- SUM (..., N) — N期間内の合計;
- +DI — プラスの価格変動の値(positive directional index);
- -DI — マイナスの価格変動の値(negative directional index)
インジケーターの詳細
Average Directional Movement Indexの詳細は、 「Average Directional Movement Index」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。
