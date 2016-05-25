コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Binario - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: Gordago Software Corp

Binarioは、自動売買システムではなく、トレーダーアイデアを表しています。突破したポイントでエントリーしてトレンドを追う方法をベースにしています。どんな時間軸でも使用できます。
FX初心者のための役に立つと思います。



アドバイス:

1. 価格が「Binario」のレンジ内に入るタイミングを待って、次にレベルの1つの突破を待ってください。

2. 「Binario」の上部ラインより25Pips+スプレッド上に買い逆指値注文を設定します。

3. 「Binario」の下部ラインより25Pips+スプレッド下に売り逆指値注文を設定します。

4. 「Binario」の下部ラインより1Pips+スプレッド下にロングポジションの為の損切りを設定します。

5. 「Binario」の上部ラインより1Pips+スプレッド上にショートポジションの為の損切りを設定します。 毎時損切りを移動することができます。

6. 利益確定を設定してください (私は850Pips二設定する)。

7. ЕМА値が変化するとき、ポジションが修正される必要があります。

8. 利確ラインと損切りラインで決済します。

 
もう一つご注意なさってください。これはトレンドを追う方法で、強い相場の動きをキャッチすることにに基づいているので、ちっちゃい損失の発生することが多いからかもしません。ですが、トレンドを損なわないために損失を避けるのはダメですね。

詳細はフォーラムをご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7658

