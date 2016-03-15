無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 873
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: MrPip
エキスパートアドバイザDoubleMA Crossover EA
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: 全ティック
エキスパートアドバイザDoubleMA Crossover EA
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7669
Donchain counter - channel system
エキスパートアドバイザDonchain counter-channel system。インディケータDonchian Channels - Generalized version1をベースにしたEAです。DojiTrader
エキスパートアドバイザDoji Trader
DT RSI EXP1
エキスパートアドバイザDT-RSI-EXP1。RSIとRFTLインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。e.2.12 5 min
エキスパートアドバイザe.2.12 5 min