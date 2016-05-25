コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Avalanche_v1.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1052
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: HoggZilla

Avalanche_v1.0というエキスパートアドバイザです。詳細はこちらをご覧ください（英語）。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7651

ArtificialIntelligence_Right ArtificialIntelligence_Right

人工知能（1層のニューラルネットワーク）を使ったEAです。為替レートの動きを予測するには、「パーセプトロン」が使用されます。

MAMA_NK MAMA_NK

このインディケータは、OmegaのためにEhlersにより開発されたコードをベースにしています。

Binario Binario

Binarioは、自動売買システムではなく、トレーダーアイデアを表しています。突破したポイントでエントリーしてトレンドを追う方法をベースにしています。どんな時間軸でも使用できます。

Blockbuster EA Blockbuster EA

Blockbuster EAというエキスパートアドバイザです。