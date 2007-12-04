1. Подождите, пока линия цены окажется в диапазоне "Binario", а затем дождитесь пробоя одной из линий.2. Разместите бай-стоп ордер на уровне 25 пипсов + спред НАД верхней линией "Binario".3. Разместите селл-стоп ордер на уровне 25 пипсов+ српед ПОД нижней линией "Binario"4. Разместите стоп-лосс для длинной позиции на 1 пипс ниже нижней линии "Binario".5. Разместите стоп-лосс для короткой позиции на 1 пипс выше верхней линии "Binario". В обоих случаях к 1 пипсу добавляет спред. Стоп лоссы можно перетаскивать каждый час или при необходимости.6. Установите цель прибыли (Я обычно устанавливаю цель 850 пипсов, однако вы можете использовать свои цели).7. Позиции должны корректироваться при изменении значений ЕМА.8. Выход: при достижении цели или по стоп-лоссу.И еще одно замечание. Это метод следования тренду, он основан на ловле больших движений, поэтому мелкие убытки могут быть весьма частыми, но пропускать эти убыточные сделки нельзя - упустите тренд!