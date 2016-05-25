コードベースセクション
2016-05-25
実際の制作者: Yury V. Reshetov

人工知能（1層のニューラルネットワーク）を使ったEAです。為替レートの動きを予測するには、「パーセプトロン」が使用されます。
EAの設定の詳細はこちら



P.S. ArtificialIntelligence_Rightでは、ArtificialIntelligenceに比べて、カバー取引が逆方向に決済されない場合システムが前の方向にポジションを増やし続けるというバグが修正されました。ArtificialIntelligence_Rightでは、全ては大丈夫ですね。ただし、スワップの重ねを避ける為に、時々逆方向のポジションを手動で決済する必要があります。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7650

