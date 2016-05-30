1. 等待价格线到达"Binario"范围之内，再等到突破某条线。2. 在 "Binario" 线上方的25点+点差处设置买入止损订单。3. 在 "Binario" 线下方的25点+点差处设置卖出止损订单。4. 对于买入仓位，把止损设在"Binario"低线下方1个点处。5. 对于卖出仓位，把止损设在"Binario"高线上方1个点处。在两种状况下还要把点差加1个点。止损水平可以每小时根据需要进行调整。6. 设置获利水平 (我通常把目标设为850点, 但是您可以设置自己的目标).7. 当 ЕМА 值变化时，仓位必须调整。8. 退出: 根据达到目标或者止损。最后一条注释. 这是一个追随趋势的方法，它是基于抓住大的变化，所以小的亏损可能非常频繁，但是不能忽略这些未能获利的交易 - 可能会忽略掉趋势！