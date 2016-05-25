制作者: John Ehlers

インディケータの動作には、

PriceSeries.mqhというファイルをMetaTrader\experts\include\フォルダに置く必要があります。

MAMA_NK.mq4とHeiken Ashi#.mq4をMetaTrader\indicators\フォルダに置く必要があります。







MAMA1_NK.mq4は、MAMA_NK.mq4のアナログですけど、更にソースコードの不便な部分が削除されました。MAMAXX_NK.mq4は、平滑化アルゴリズムだけを含むMAMA_NK.mq4の不具バージョンです。





