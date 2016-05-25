無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MAMA_NK - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: John Ehlers
インディケータの動作には、
PriceSeries.mqhというファイルをMetaTrader\experts\include\フォルダに置く必要があります。
MAMA_NK.mq4とHeiken Ashi#.mq4をMetaTrader\indicators\フォルダに置く必要があります。
MAMA1_NK.mq4は、MAMA_NK.mq4のアナログですけど、更にソースコードの不便な部分が削除されました。MAMAXX_NK.mq4は、平滑化アルゴリズムだけを含むMAMA_NK.mq4の不具バージョンです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7646
