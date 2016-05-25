コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MAMA_NK - MetaTrader 4のためのインディケータ

Heiken_Ashi4.mq4 (3.73 KB) ビュー
MAMA1_NK.mq4 (10.28 KB) ビュー
MAMAXX_NK.mq4 (4.71 KB) ビュー
MAMA_NK.mq4 (11.07 KB) ビュー
\MQL4\Include\
PriceSeries.mqh (6.1 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
制作者: John Ehlers

インディケータの動作には、
PriceSeries.mqhというファイルをMetaTrader\experts\include\フォルダに置く必要があります。
MAMA_NK.mq4とHeiken Ashi#.mq4をMetaTrader\indicators\フォルダに置く必要があります。

 

MAMA1_NK.mq4は、MAMA_NK.mq4のアナログですけど、更にソースコードの不便な部分が削除されました。MAMAXX_NK.mq4は、平滑化アルゴリズムだけを含むMAMA_NK.mq4の不具バージョンです。



