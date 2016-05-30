请观看如何免费下载自动交易
ArtificialIntelligence_Right - MetaTrader 4EA
作者: Yury V. Reshetov
本EA交易使用了人工智能 - 一个单层的神经网络。使用了用于识别报价变化方向的 "感知器"。
本EA交易使用了人工智能 - 一个单层的神经网络。使用了用于识别报价变化方向的 "感知器"。
补充说明本版本与ArtificialIntelligence中的版本不同，它修改了一个小的错误，该错误会导致ATS在同方向上加仓，而不是建立双倍的反向仓位，这样就不能在反向平仓。在本版本中就不会出现这样的错误。但是还是需要人工平仓，这样就不会积累隔夜息(可以一天一次)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7650
