CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

ArtificialIntelligence_Right - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1309
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Yury V. Reshetov

Der Expert Advisor mit künstlicher Intelligenz - ein Single-Layer Neuronales Netzwerk. Das "Perceptron" wird für die Identifizierung der Richtung der Kursbewegung verwendet.
Einstellung für die EA-Optimierung für die Symbole finden Sie hier...



P.S. Die Version Right unterscheidet sich von der Version in ArtificialIntelligence dadurch, dass ein kleiner Fehler behoben wurde, der ATS die Position erhöhen ließ statt sie umzukehren und zu verdoppeln, falls die Positionen nicht geschlossen wurden. In dieser Version wird so ein Kuddelmuddel nicht passieren. Trotzdem ist es ist immer noch notwendig, manuell die Positionen der Symbole zu schließen, damit sie nicht die "Swaps" akkumulieren (einmal am Tag genügt).



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7650

MAMA_NK MAMA_NK

Dieser Indikator Version wurde erstellt mit dem Code für Omega, geschrieben von John Ehlers

exp_iCustom_v1 exp_iCustom_v1

Universal Expert Advisor für das Arbeiten mit benutzerdefinierten Indikatoren, die Pfeile als Kauf- und Verkaufssignale erzeugen.

Avalanche_v1.0 Avalanche_v1.0

Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor.

Binario Binario

Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann in allen Zeitrahmen verwendet werden.