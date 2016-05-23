und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ArtificialIntelligence_Right - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1309
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor mit künstlicher Intelligenz - ein Single-Layer Neuronales Netzwerk. Das "Perceptron" wird für die Identifizierung der Richtung der Kursbewegung verwendet.
Einstellung für die EA-Optimierung für die Symbole finden Sie hier...
P.S. Die Version Right unterscheidet sich von der Version in ArtificialIntelligence dadurch, dass ein kleiner Fehler behoben wurde, der ATS die Position erhöhen ließ statt sie umzukehren und zu verdoppeln, falls die Positionen nicht geschlossen wurden. In dieser Version wird so ein Kuddelmuddel nicht passieren. Trotzdem ist es ist immer noch notwendig, manuell die Positionen der Symbole zu schließen, damit sie nicht die "Swaps" akkumulieren (einmal am Tag genügt).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7650
Dieser Indikator Version wurde erstellt mit dem Code für Omega, geschrieben von John Ehlersexp_iCustom_v1
Universal Expert Advisor für das Arbeiten mit benutzerdefinierten Indikatoren, die Pfeile als Kauf- und Verkaufssignale erzeugen.
Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor.Binario
Binario ist nicht ein automatisiertes Handelssystem, sondern eine Handelsidee. Er vollzieht ein Positionseröffnung nach einem Ausbruch und folgt dem Trend. Die vorgeschlagene Methode kann in allen Zeitrahmen verwendet werden.