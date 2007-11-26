Автор: John Ehlers

Для работы индикатора следует положить файлы

PriceSeries.mqh в папку (директорию): MetaTrader\experts\include\

MAMA_NK.mq4, Heiken Ashi4.mq4 в папку (директорию): MetaTrader\indicators\







Индикатор MAMA1_NK.mq4 - это полный аналог индикатора MAMA_NK.mq4, но из него удалены, на мой взгляд, абсолютно бесполезные куски программного кода и лишние переменные! Индикатор MAMAXX_NK.mq4 - это сильно урезанный вариант индикатора MAMA, в котором я оставил только сам алгоритм сглаживания:





