MAMA_NK - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Kositsin
Автор: John Ehlers

Для работы индикатора следует положить файлы
PriceSeries.mqh в папку (директорию): MetaTrader\experts\include\
MAMA_NK.mq4, Heiken Ashi4.mq4 в папку (директорию): MetaTrader\indicators\

 

Индикатор MAMA1_NK.mq4 - это полный аналог индикатора MAMA_NK.mq4, но из него удалены, на мой взгляд, абсолютно бесполезные куски программного кода и лишние переменные! Индикатор MAMAXX_NK.mq4 - это сильно урезанный вариант индикатора MAMA, в котором я оставил только сам алгоритм сглаживания:



