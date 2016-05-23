CodeBaseKategorien
MAMA_NK - Indikator für den MetaTrader 4
MAMA_NK - Indikator für den MetaTrader 4

Nikolay Kositsin
1215
(18)
Autor: John Ehlers

Der Indikator benötigt die Dateien
PriceSeries.mqh, muss im Ordner (Verzeichnis): MetaTrader\experts\include\ liegen
MAMA_NK.mq4, Heiken_Ashi4.mq4, muss im Ordner (Verzeichnis): MetaTrader\Indikatoren\ liegen

 

Der MAMA1_NK.mq4 ist ganz analog zum Indikator MAMA_NK.mq4, aber ohne, meiner Meinung nach, nutzlose Code-Teile und überzähligen Variablen! Der MAMAXX_NK.mq4 ist eine stark gekürzte Version des MAMA Indikators, nur mit dem Glättungsalgorithmus selbst:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7646

