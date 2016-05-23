und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MAMA_NK - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1215
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: John Ehlers
Der Indikator benötigt die Dateien
PriceSeries.mqh, muss im Ordner (Verzeichnis): MetaTrader\experts\include\ liegen
MAMA_NK.mq4, Heiken_Ashi4.mq4, muss im Ordner (Verzeichnis): MetaTrader\Indikatoren\ liegen
Der MAMA1_NK.mq4 ist ganz analog zum Indikator MAMA_NK.mq4, aber ohne, meiner Meinung nach, nutzlose Code-Teile und überzähligen Variablen! Der MAMAXX_NK.mq4 ist eine stark gekürzte Version des MAMA Indikators, nur mit dem Glättungsalgorithmus selbst:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7646
Universal Expert Advisor für das Arbeiten mit benutzerdefinierten Indikatoren, die Pfeile als Kauf- und Verkaufssignale erzeugen.MyFriend
Ein Expert Advisor, der ist immer wieder im Forum diskutiert worden ist.
Der Expert Advisor mit künstlicher Intelligenz - ein Single-Layer Neuronales Netzwerk. Das "Perceptron" wird für die Identifizierung der Richtung der Kursbewegung verwendet.Avalanche_v1.0
Der Avalanche_v1.0 Expert Advisor.