作者: John Ehlers

指标的运行需要如下文件

PriceSeries.mqh 需要放到如下文件夹 (目录): MetaTrader\experts\include\

MAMA_NK.mq4, Heiken Ashi#.mq4 to 放到如下文件夹 (目录): MetaTrader\indicators\







MAMA1_NK.mq4 是 MAMA_NK.mq4 指标的完全模拟, 但是对于完全没有用的软件代码片段和不需要的变量，按照我的观点，就把它们删除!MAMAXX_NK.mq4 是 MAMA 指标很大程度的精简版, 我只留下了平滑算法本身:





