指标

MAMA_NK - MetaTrader 4脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Deutsch 日本語
显示:
9014
等级:
(18)
已发布:
已更新:
Heiken_Ashi4.mq4 (3.73 KB) 预览
MAMA1_NK.mq4 (10.28 KB) 预览
MAMAXX_NK.mq4 (4.71 KB) 预览
MAMA_NK.mq4 (11.07 KB) 预览
\MQL4\Include\
PriceSeries.mqh (6.1 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
作者: John Ehlers

指标的运行需要如下文件
PriceSeries.mqh 需要放到如下文件夹 (目录): MetaTrader\experts\include\
MAMA_NK.mq4, Heiken Ashi#.mq4 to 放到如下文件夹 (目录): MetaTrader\indicators\

 

MAMA1_NK.mq4 是 MAMA_NK.mq4 指标的完全模拟, 但是对于完全没有用的软件代码片段和不需要的变量，按照我的观点，就把它们删除!MAMAXX_NK.mq4 是 MAMA 指标很大程度的精简版, 我只留下了平滑算法本身:



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7646

