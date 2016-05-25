マクロプログラムの名前と内容:

1)Multy_DATAというマクロプログラムにより、時間間隔を決めて連続バックテストを行います。

指定された時間間隔でバックテストが行われますし、

時間間隔の数と長さはTestCommander配列で指定されます。

時間間隔の数を増やすまたは減らす場合、

配列に行数を指定しなければなりません（矢印で示す）。

2)Multy_TFというマクロプログラムにより、時間軸を決めて連続バックテストを行います。

TestCommander配列で指定された時間軸でバックテストが行われます。

このパラメータを自分で指定することができます。

3)MultySymbolというマクロプログラムは、TestCommander配列で指定された通貨ペアを指定した後で連続バックテストを行います。

通貨ペアの数を増やすまたは減らす場合、

配列に行数を指定しなければなりません（矢印で示す）。

4)MultyVariableというマクロプログラムは、TestCommander配列で指定された変数を決めてバックテストを実行させます。

変数の名前も値も指定しなければなりません。利用されない変数名に

""を付加します。

5)StabilityTestというマクロプログラムは、以下の3つのテスト条件を検証して安定性をチェックします。

MultySymbol (シンボルによるテスト);

Multy_DATA (時間間隔によるテスト);

Multy_TF (時間軸によるテスト)

パラメータはTestCommander配列で指定されます。

6)OneOptimというマクロプログラムは、EAのパラメータを最適化した後で、負け取引を除去し、

複製を削除し、取引ボリュームでフィルタリングします。

レポートファイルがReportsフォルダに追加されます。

7)Complexというマクロプログラムは、複雑な最適化を行って、バックテスト、

フィルタリングや安全性のチェックを行わせます。

レポートファイルがReportsフォルダに追加されます。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

テストや最適化を行う前に、プログラムは可能なヒストリーをチェックします。

特殊な最適化を行うために、

EAにコマンドを送信して返信情報を取得する可能性があります。

自動最適化機能が実行されました。

10以下の変数を最適化することが可能です。

自分の作ったバックテスト用マクロプログラムを追加する可能性もあります。

詳細はスクリプトのソースコードをご覧ください。