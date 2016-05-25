無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Semilong - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: Daqnar
値が0-n1の期間内に取引と逆方向にp1 pips動いてから値がn1-n2の期間内に取引と逆方向にp2 pips動ごく場合、エントリーします。利確ラインと損切りラインで決済します。英ポンド/米ドル15分足を最適化すれば、良い結果が出ます。一番いいなのは、同じパラメータのセットが同じ結果を出します。また、1期間用（1年間半など）に最適化されたパラメータは、次の期間でも大丈夫です。おすすめのマネーマネジメントはTPとSLを2対1の割合で設定することです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7615
