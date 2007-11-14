Ставь лайки и следи за новостями
Программа управления тестированием и оптимизацией - скрипт для MetaTrader 4
Название макропрограмм и варианты тестов и оптимизаций:
1) Макропрограмма "Multy_DATA" - тестирование по заданным временным интервалам.
Проводится последовательный тест по заранее установленным отрезкам времени,
количество и продолжительность отрезков можно устанавливать самостоятельно в массиве скрипта "TestCommander".
При изменении количества временных интервалов в большую или меньшую сторону, соответственно
нужно указывать количество строк в массиве (под галочкой V )
2) Макропрограмма "Multy_TF" - тестирование по заданным тайм фреймам (периодам), параметры задаются в массиве
Проводится последовательный тест по заранее установленным периодам, заданным в массиве скрипта "TestCommander".
Эти параметры можно устанавливать самостоятельно.
3) Макропрограмма "MultySymbol" - последовательное тестирование по заданным в массиве скрипта "TestCommander" валютным парам,
При изменении количества валютных пар (символов) в большую или меньшую сторону,
нужно указывать соответствуещее количество строк в массиве (под галочкой V )
4) Макропрограмма "MultyVariable" - тестирование по заранее заданным в массиве скрипта "TestCommander" переменным,
необходимо задать как названия переменных так и значения для теста, в место неиспользуемыех имен переменных
нужно указать =""; (обозначенние пустого значения)
5) Макропрограмма "StabilityTest" - проверка стабильности, тестирование производится одновременно по трем критериям -
MultySymbol (тест по символам),
Multy_DATA (тест по временным интервалам),
Multy_TF (тест по периодам).
пораметры подставляются из соответствующих массивов скрипта "TestCommander" .
6) Макропрограмма "OneOptim" - проводит оптимизацию параметров с последующей фильтрацией убыточных сделок,
удалением дубликатов, фильтрацией по количеству минимальных и максимальных сделок в день, сортировкой лучших.
результатов в заданном при старте пользователем порядке. Результат выводится в файл отчета в папке "Report".
7) Макропрограмма "Complex" - комплексная оптимизация с последующим тестированием,
фильтрацией и сортировкой полученных значений, лучшие значения проверяются на стабильность
лучьшие результаты выводятся в файл отчета.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перед началом теста или оптимизации программа проверяет наличие и состояние доступной истории.
Для проведения специализированных оптимизаций в программу заложена возможность
передачи команд эксперту и получения от него ответной информации непосредственно во время проведения оптимизации
Реализована возможность проведения автооптимизации в указанное время запуская её из эксперта.
Доступно для оптимизации и тестирования одновременно до 10 переменных.
В программу заложена возможность добавления собственных макропрограмм тестирования и оптимизации
программа и более подробное описание находятся в прикрепленном архиве.
