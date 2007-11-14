CodeBaseРазделы
Название макропрограмм и варианты тестов и оптимизаций:

1) Макропрограмма "Multy_DATA" - тестирование по заданным временным интервалам.

   Проводится последовательный тест по заранее установленным отрезкам времени,

   количество и продолжительность отрезков можно устанавливать самостоятельно в массиве скрипта "TestCommander".

  

При изменении количества временных интервалов в большую или меньшую сторону, соответственно
нужно указывать количество строк в массиве (под галочкой V )

 

 2) Макропрограмма "Multy_TF" - тестирование по заданным тайм фреймам (периодам), параметры задаются в массиве

 Проводится последовательный тест по заранее установленным периодам, заданным в массиве скрипта "TestCommander".

 Эти параметры можно устанавливать самостоятельно.

 

 3) Макропрограмма "MultySymbol" - последовательное тестирование по заданным в массиве скрипта "TestCommander" валютным парам,

 При изменении количества валютных пар (символов) в большую или меньшую сторону,
нужно указывать соответствуещее количество  строк в массиве (под галочкой V )

 

 4) Макропрограмма "MultyVariable" - тестирование по заранее заданным в массиве скрипта "TestCommander" переменным,

 

необходимо задать как названия переменных так и значения для теста, в место неиспользуемыех имен переменных

нужно указать ="";   (обозначенние пустого значения)

5) Макропрограмма "StabilityTest" - проверка стабильности, тестирование производится одновременно по трем критериям - 

MultySymbol (тест по символам),

Multy_DATA (тест по временным интервалам),

Multy_TF (тест по периодам).

пораметры подставляются из соответствующих массивов скрипта "TestCommander" .

6) Макропрограмма "OneOptim" - проводит оптимизацию параметров с последующей фильтрацией убыточных сделок, 
удалением дубликатов, фильтрацией по количеству минимальных и максимальных сделок в день, сортировкой лучших.
результатов в заданном при старте пользователем порядке. Результат выводится в файл отчета в папке "Report". 

 

7) Макропрограмма "Complex" - комплексная оптимизация с последующим тестированием,

    фильтрацией и сортировкой полученных значений, лучшие значения  проверяются на стабильность

лучьшие результаты выводятся в файл отчета.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Перед началом теста или оптимизации программа проверяет наличие и состояние доступной истории.
   Для проведения специализированных оптимизаций в программу заложена возможность
передачи команд эксперту и получения от него ответной информации  непосредственно во время проведения оптимизации
   Реализована возможность проведения автооптимизации в указанное время запуская её из эксперта.
  Доступно для оптимизации и тестирования одновременно до 10 переменных.
В программу заложена возможность добавления собственных макропрограмм тестирования и оптимизации

программа и более подробное описание находятся в прикрепленном архиве.  

 

