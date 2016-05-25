コードベースセクション
スクリプト

RSICCIDiv - MetaTrader 4のためのスクリプト

オペレーション原理

以下の場合、矢印が描画されます。:
  
      買い:
            RSIが上部レベルより上の場合（100-RSILowerLevelで指定される）; デフォルトの上部レベルは40
            CCIが下部レベルより下の場合; デフォルトの下部レベルは200
           
            CheckLastRSIZoneが有効にならば、RSIの最後の買われ過ぎ/売られすぎゾーンがRSILowerLevel_2でチェックされます。
            ReverseRSIZoneがfalseならば、矢印が発生するために最後の買われ過ぎ/売られすぎゾーンが上部レベルより上でなければなりません（初期値は70）。
            ReverseRSIZoneがtrueならば、最期の値が下部レベルより以下でなければなりません（初期値は30）。
           
      売り:
     逆も同様です。 

インディケータのパラメータ:

RSIPeriod   - RSIの期間;
RSIPrice   - 価格タイプ: 0-終値、1-始値、2-高値、3-安値、4-中央値、5-代表値、6-加重終値;
RSILowerLevel   - RSIの下部レベル、上部レベルが100-RSILowerLevelで指定される。RSIが下部レベルより以下であることは下降トレンドとして考えられるし、RSIが上部レベルより上であることは上昇トレンドとして考えられる;
RSILowerLevel_2  - 買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンの下のレベル。100-RSILowerLevel_2は上のレベルを示めす;
CheckLastRSIZone  - RSIの最後の買われ過ぎ/売られすぎゾーンのチェック;
ReverseRSIZone   - RSIの最後の買われ過ぎ/売られすぎゾーンの反転;
CCIPeriod   - CCIの期間;
CCIPrice   - 価格タイプ: 0-終値、1-始値、2-高値、3-安値、4-中央値、5-代表値、6-加重終値;
CCILevel   - CCIの上部レベル;下部レベルはCCILevelに等しいです。

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7625

