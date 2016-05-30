代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

用于控制测试和优化的程序 - MetaTrader 4脚本

Igor Malcev | Chinese English Русский Deutsch 日本語
显示:
3917
等级:
(13)
已发布:
TestCommander.zip (780.13 KB)
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

 

宏程序的名称和测试与优化的版本:

1)"Multy_DATA" 宏程序 - 根据指定的时间间隔进行测试，

   按照预先确定好的时间间隔按顺序进行测试，

   间隔的数量和持续时间可以在 "TestCommander" 脚本的数组中人工设置。

  

当提高或者减小时间间隔的数量时，有必要
指定相应的数组行数 (在 tick V 以下)

 

 2)"Multy_TF" - 宏程序 - 在指定的时间框架(时段)中进行测试，参数在数组中指定。

 在预先确定好的时段按顺序进行测试，在 "TestCommander" 脚本的数组中指定，

 这些参数可以人工设置。

 

  "MultySymbol"宏程序 - 根据在"TestCommander"脚本的数组中指定的货币对按顺序进行测试。

 当增加或者减少货币对(交易品种)的数量时，有必要
指定对应的数组行数 (在 tick V 之下)

 

 4)"MultyVariable" 宏程序 - 根据在"TestCommander"脚本的数组中指定的货币对按顺序进行测试,

 

需要设置变量名称和测试的数值，以及把没有使用的变量名称

设为 ="";   (设计的空值)

5)"StabilityTest" 宏程序 - 稳定性检查, 测试时根据三个标准同时进行的 - 

MultySymbol (根据交易品种进行测试),

Multy_DATA (根据时间间隔进行测试),

Multy_TF (根据时段进行测试).

这些参数会在"TestCommander"脚本的对应数组中进行替换。

6)"OneOptim" 宏程序 - 进行参数的优化，随后过滤掉没有利润的交易，
删除重复的，根据每天交易的最大数量和最小数量进行过滤出，结果按照
用户在开始时指定的顺序进行排序。结果输出在"Report"文件夹的报告文件中。. 

 

7)"Complex" 宏程序 -测试后进行复杂的优化,

    对取得的数值进行过滤和排序，最佳的数值要检查稳定性，

最佳结果输出在报告文件中。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   程序在测试或者优化之前会检查历史的可用性和状态。
   为了进行指定的优化，程序实现了能够
在优化过程中向EA交易传送命令并立即得到回应信息的功能。
   它实现了在指定的时间从EA中运行隐形自动优化的功能。
  在测试和优化过程中每次可以使用多达10个变量。
该程序还可以增加自定义的宏程序来进行测试和优化，

程序和详细的描述信息在附加档案中可以找到。  

 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7614

MartingailExpert MartingailExpert

本EA交易使用H4时段上的随机震荡指标值来建立仓位，之后会根据马丁格尔原则进行运作。

把净值图应用到图表 把净值图应用到图表

基于市场设定文件的净值指标示例

Semilong Semilong

本EA交易在Alpari讨论过。当价格在n1-n2个周期数内移动了p2个点之后，又反向在0-n1时间段移动了p1个点的时候建仓。根据获利或者止损平仓。

RSICCIDiv RSICCIDiv

基于RSI和CCI指标值背离交易信号的指标。