宏程序的名称和测试与优化的版本:

1)"Multy_DATA" 宏程序 - 根据指定的时间间隔进行测试，

按照预先确定好的时间间隔按顺序进行测试，

间隔的数量和持续时间可以在 "TestCommander" 脚本的数组中人工设置。

当提高或者减小时间间隔的数量时，有必要

指定相应的数组行数 (在 tick V 以下)

2)"Multy_TF" - 宏程序 - 在指定的时间框架(时段)中进行测试，参数在数组中指定。

在预先确定好的时段按顺序进行测试，在 "TestCommander" 脚本的数组中指定，

这些参数可以人工设置。

"MultySymbol"宏程序 - 根据在"TestCommander"脚本的数组中指定的货币对按顺序进行测试。

当增加或者减少货币对(交易品种)的数量时，有必要

指定对应的数组行数 (在 tick V 之下)

4)"MultyVariable" 宏程序 - 根据在"TestCommander"脚本的数组中指定的货币对按顺序进行测试,

需要设置变量名称和测试的数值，以及把没有使用的变量名称

设为 =""; (设计的空值)

5)"StabilityTest" 宏程序 - 稳定性检查, 测试时根据三个标准同时进行的 -

MultySymbol (根据交易品种进行测试),

Multy_DATA (根据时间间隔进行测试),

Multy_TF (根据时段进行测试).

这些参数会在"TestCommander"脚本的对应数组中进行替换。

6)"OneOptim" 宏程序 - 进行参数的优化，随后过滤掉没有利润的交易，

删除重复的，根据每天交易的最大数量和最小数量进行过滤出，结果按照

用户在开始时指定的顺序进行排序。结果输出在"Report"文件夹的报告文件中。.

7)"Complex" 宏程序 -测试后进行复杂的优化,

对取得的数值进行过滤和排序，最佳的数值要检查稳定性，

最佳结果输出在报告文件中。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

程序在测试或者优化之前会检查历史的可用性和状态。

为了进行指定的优化，程序实现了能够

在优化过程中向EA交易传送命令并立即得到回应信息的功能。

它实现了在指定的时间从EA中运行隐形自动优化的功能。

在测试和优化过程中每次可以使用多达10个变量。

该程序还可以增加自定义的宏程序来进行测试和优化，

程序和详细的描述信息在附加档案中可以找到。