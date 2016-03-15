エキスパートアドバイザstarter_v6modです。インディケータEMAAngleZeroをベースにしたEAです。

全ての通貨ペアで未執行注文を一括決済し、または全ての指値注文を一括削除します。

複数時間軸のインジケータです。いくつか異なる時間軸のトレンドの方向をサブウィンドウにまとめるインジケータです。