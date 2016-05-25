無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Wss_trader - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: Fuccer
取引時間を7:00～17:00の間で指定し、トレール注文に60、メトリックスに36を指定してから最後の2ヶ月間を分析するのがおすすめです。
Zs1
フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。Three Line Break
3本線の突破を表すチャートです。この方法は、スティーブ･ニソンによる「ローソク足のツボ」という本で詳しく説明されています。Three Line Breakは、三並べのグラフと単純な線形グラフの組み合わせです。
Varmovavg_v0011
平滑化率を自動的に調整するVMAとЕMAをベースにしています。Applying the Equity graph on the chart
MT4チャートに株式チャートを付けるインジケータの例です。