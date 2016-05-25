3本線の突破を表すチャートです。この方法は、スティーブ･ニソンによる「ローソク足のツボ」という本で詳しく説明されています。Three Line Breakは、三並べのグラフと単純な線形グラフの組み合わせです。

フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。

平滑化率を自動的に調整するVMAとЕMAをベースにしています。

MT4チャートに株式チャートを付けるインジケータの例です。