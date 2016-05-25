無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Varmovavg_v0011 - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者: Balidev for Darma
平滑化率を自動的に調整するVMAとЕMAをベースにしています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7594
Wss_trader
Wss_traderというエキスパートアドバイザをご紹介しています。取引時間を7:00～17:00の間で指定し、トレール注文に60、メトリックスに36を指定してから最後の2ヶ月間を分析するのがおすすめです。Zs1
フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。
Applying the Equity graph on the chart
MT4チャートに株式チャートを付けるインジケータの例です。MartingailExpert
このEAは、4時間足のインディケータStochasticの指針を取引開始の為に使用します。それから、マーチンゲール法により利益上げます。