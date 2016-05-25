コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Varmovavg_v0011 - MetaTrader 4のためのエキスパート

実際の制作者: Balidev for Darma

平滑化率を自動的に調整するVMAとЕMAをベースにしています。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7594

