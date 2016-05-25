Wss_traderというエキスパートアドバイザをご紹介しています。取引時間を7:00～17:00の間で指定し、トレール注文に60、メトリックスに36を指定してから最後の2ヶ月間を分析するのがおすすめです。

フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。