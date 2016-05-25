無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StochasticOnPriceVSwma - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1079
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: perky_z
直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。
直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7577
Standard Deviation Channels
標準偏差チャネル (英：Standard Deviation Channel) は、線形回帰トレンドをベースにしています。Pivot-2
次日のピボットポイントを判断するインディケータの一つです。
Three Line Break
3本線の突破を表すチャートです。この方法は、スティーブ･ニソンによる「ローソク足のツボ」という本で詳しく説明されています。Three Line Breakは、三並べのグラフと単純な線形グラフの組み合わせです。Zs1
フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。