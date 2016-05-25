コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StochasticOnPriceVSwma - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1079
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: perky_z

直接価格チャートに表示されるストキャスティクスです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7577

Standard Deviation Channels Standard Deviation Channels

標準偏差チャネル (英：Standard Deviation Channel) は、線形回帰トレンドをベースにしています。

Pivot-2 Pivot-2

次日のピボットポイントを判断するインディケータの一つです。

Three Line Break Three Line Break

3本線の突破を表すチャートです。この方法は、スティーブ･ニソンによる「ローソク足のツボ」という本で詳しく説明されています。Three Line Breakは、三並べのグラフと単純な線形グラフの組み合わせです。

Zs1 Zs1

フォーラムで何回も話し合ったEAを見つけました。