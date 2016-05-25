無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Standard Deviation Channels - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者:
標準偏差チャネル (英：Standard Deviation Channel) は、最小二乗法でチャートに2点の間に描かれたトレンドラインとして表される線形回帰トレンドに基づいて形成されます。続きはこちら...
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7576
